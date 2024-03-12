Съдийски назначения 25 кръг – Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 25-и кръг на Втора лига.

15 март 2024 г., петък, 13:45 ч.

ФК Литекс Ловеч – ОФК Спартак Пл

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Иво Величков Боев



15 март 2024 г., петък, 15:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – ФК Марек 1915

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Красимир Иванов Василев



16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Септември Сф – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Веселин Мишев Добриянов



16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ФК Черноморец Балчик – ЦСКА 1948 II

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Борис Димитров Борисов



16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Монтана 1921 – Спортист 2009

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 – ОФК Янтра 2019

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Крум Добринов Стоилов



16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Добруджа 1919 – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Георги Иванов Хаджийски



16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

Дунав Русе – ОФК Беласица

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Тихомир Георгиев Боболов



16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Марица 1921 – Спартак 1918

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Стефан Иванов Йорданов

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