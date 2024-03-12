Съдийски назначения 25 кръг – Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 25-и кръг на Втора лига.
15 март 2024 г., петък, 13:45 ч.
ФК Литекс Ловеч – ОФК Спартак Пл
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Иво Величков Боев
15 март 2024 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ФК Марек 1915
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Красимир Иванов Василев
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Септември Сф – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Веселин Мишев Добриянов
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Черноморец Балчик – ЦСКА 1948 II
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Борис Димитров Борисов
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – Спортист 2009
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 – ОФК Янтра 2019
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Крум Добринов Стоилов
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Георги Иванов Хаджийски
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Дунав Русе – ОФК Беласица
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Марица 1921 – Спартак 1918
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Стефан Иванов Йорданов