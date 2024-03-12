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Спорт

Съдийски назначения 25 кръг – Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 25-и кръг на Втора лига.

15 март 2024 г., петък, 13:45 ч.
ФК Литекс Ловеч – ОФК Спартак Пл
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Иво Величков Боев     
 
15 март 2024 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ФК Марек 1915
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Септември Сф – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС:    Кристина Георгиева Георгиева    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Черноморец Балчик – ЦСКА 1948 II
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – Спортист 2009
ГС:    Валентин Любомиров Стефанов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 – ОФК Янтра 2019
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Димитър Валентинов Мекушин    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Дунав Русе – ОФК Беласица
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Петър Николаев Михов    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
16 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Марица 1921 – Спартак 1918
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Стефан Иванов Йорданов  

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