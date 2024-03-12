Съдийски назначения 25 кръг – efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 25-и кръг на efbet Лига.

15 март 2024 г., петък, 16:15 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Георгиев Ангелов



15 март 2024 г., петък, 18:45 ч.

ПФК Черно море – ФК ЦСКА 1948

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Спасов Славов



16 март 2024 г., събота, 12:45 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Йордан Костадинов Иванов



16 март 2024 г., събота, 15:15 ч.

ФК Етър ВТ – ПФК Левски

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Радан Василев Мирянов



16 март 2024 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Кольо Димитров Данев



17 март 2024 г., неделя, 12:45 ч.

ФК Крумовград – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Константин Делов Писков



17 март 2024 г., неделя, 15:15 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Николай Тодоров Петров



17 март 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Ботев АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Стефан Апостолов Апостолов

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