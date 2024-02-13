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Спорт

Съдийски назначения 21 кръг – efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 21-и кръг на efbet Лига.

16 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч.
ФК Хебър 1918 – ФК Локомотив 1929
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Димо Стоянов Димов
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
17 февруари 2024 г., събота, 12:00 ч.
ФК Крумовград – ПФК Ботев АД
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Кристиян Николов Колев
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
17 февруари 2024 г., събота, 14:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
17 февруари 2024 г., събота, 17:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД – ПФК Левски
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
18 февруари 2024 г., неделя, 12:45 ч.
ФК Етър ВТ – ФК ЦСКА 1948
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Светослав Станимиров Стойчев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
18 февруари 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
18 февруари 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Ботев Враца
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Михаел Петков Павлов
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
19 февруари 2024 г., понеделник, 16:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Черно море
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Георги Василев Йорданов   

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