Съдийски назначения 21 кръг – efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 21-и кръг на efbet Лига.

16 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч.

ФК Хебър 1918 – ФК Локомотив 1929

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Николай Георгиев Ангелов



17 февруари 2024 г., събота, 12:00 ч.

ФК Крумовград – ПФК Ботев АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Александър Костадинов Костадинов



17 февруари 2024 г., събота, 14:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Ичко Лозев Лозев



17 февруари 2024 г., събота, 17:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД – ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



18 февруари 2024 г., неделя, 12:45 ч.

ФК Етър ВТ – ФК ЦСКА 1948

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Стоян Маринов Алексиев



18 февруари 2024 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Крумов Виделов



18 февруари 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Ботев Враца

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Валентин Желев Добрев



19 февруари 2024 г., понеделник, 16:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Черно море

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Георги Василев Йорданов

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