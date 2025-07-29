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Спорт

Съдийски назначения – 2 кръг – Mr Bit Втора Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящите мачове от II кръг на Mr Bit Втора лига.

2 август 2025 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Вихрен – Сандански – ОФК Спартак Пл

ГС: Георги Иванов Иванов, АС1: Атанас Димитров Пилатов, АС2: Георги Василев Димчев,

4-ТИ: Николай Диянов Запрянов, СН: Стефан Спасов Иванов

2 август 2025 г., събота, 18:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ОФК Янтра 2019

ГС: Иван Стефанов Иванов, АС1: Марио Георгиев Данаилов, АС2: Павлета Веселинова Рашкова,

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров, СН: Атанас Петров Бозев

2 август 2025 г., събота, 18:00 ч.

ФК Марек 1915 – Спортист 2009

ГС: Борис Борисов Попов, АС1: Мартин Тодоров Мачев, АС2: Марин Иванов Бонев,

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб, СН: Асен Йорданов Николов

2 август 2025 г., събота, 20:00 ч.

ФК Дунав Русе – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Християна Красимирова Гутева, АС1: Иван Радославов Иванов, АС2: Асен Крумов Крумов,

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев, СН: Александър Ангелов Атанасов

3 август 2025 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – ПФК ЦСКА II ЕАД

ГС: Любомир Николаев Вушовски, АС1: Георги Димчев Великов, АС2: Мартин Викторов Мирчев,

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров, СН: Стоян Христов Денев

3 август 2025 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК Пирин 22 АД – Миньор

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев, АС1: Станимир Веселинов Господинов, АС2: Димитър Атанасов Димитров,

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева, СН: Иво Величков Боев

5 август 2025 г., вторник, 18:00 ч.

ФК Хебър 1918 – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Станимир Георгиев Тодоров, АС1: Михаел Николаев Денчев, АС2: Петър Николаев Михов,

4-ТИ: Камен Ташев Терзиев, СН: Владимир Йорданов Владимиров

5 август 2025 г., вторник, 20:00 ч.

ФК Етър ВТ – Футболен клуб Севлиево

ГС: Мартин Иванов Марков, АС1: Красимир Владимиров Миланов, АС2: Велин Диманов Димитров,

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов, СН: Георги Спасов Славов

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