Съдийски назначения – 2 кръг – Mr Bit Втора Лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящите мачове от II кръг на Mr Bit Втора лига.
2 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Вихрен – Сандански – ОФК Спартак Пл
ГС: Георги Иванов Иванов, АС1: Атанас Димитров Пилатов, АС2: Георги Василев Димчев,
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов, СН: Стефан Спасов Иванов
2 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ОФК Янтра 2019
ГС: Иван Стефанов Иванов, АС1: Марио Георгиев Данаилов, АС2: Павлета Веселинова Рашкова,
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров, СН: Атанас Петров Бозев
2 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 – Спортист 2009
ГС: Борис Борисов Попов, АС1: Мартин Тодоров Мачев, АС2: Марин Иванов Бонев,
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб, СН: Асен Йорданов Николов
2 август 2025 г., събота, 20:00 ч.
ФК Дунав Русе – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Християна Красимирова Гутева, АС1: Иван Радославов Иванов, АС2: Асен Крумов Крумов,
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев, СН: Александър Ангелов Атанасов
3 август 2025 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ПФК ЦСКА II ЕАД
ГС: Любомир Николаев Вушовски, АС1: Георги Димчев Великов, АС2: Мартин Викторов Мирчев,
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров, СН: Стоян Христов Денев
3 август 2025 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД – Миньор
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев, АС1: Станимир Веселинов Господинов, АС2: Димитър Атанасов Димитров,
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева, СН: Иво Величков Боев
5 август 2025 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Хебър 1918 – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Станимир Георгиев Тодоров, АС1: Михаел Николаев Денчев, АС2: Петър Николаев Михов,
4-ТИ: Камен Ташев Терзиев, СН: Владимир Йорданов Владимиров
5 август 2025 г., вторник, 20:00 ч.
ФК Етър ВТ – Футболен клуб Севлиево
ГС: Мартин Иванов Марков, АС1: Красимир Владимиров Миланов, АС2: Велин Диманов Димитров,
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов, СН: Георги Спасов Славов