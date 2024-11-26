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Спорт

Съдийски назначения – 19 кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящия 19-и кръг на Втора лига.

29 ноември 2024 г., петък, 12:00 ч.
ФК Етър ВТ – ПФК Монтана 1921

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Николай Тодоров Петров

29 ноември 2024 г., петък, 14:00 ч.
Ботев Пд II – ОФК Янтра 2019

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров

СН: Георги Спасов Славов

30 ноември 2024 г., събота, 14:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Миньор

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Владимир Йорданов Владимиров

30 ноември 2024 г., събота, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ОФК Спартак Пл

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков

СН: Антон Янков Терзиев

30 ноември 2024 г., събота, 14:00 ч.
ОФК Беласица – ПФК Пирин 22 АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Асен Йорданов Николов

30 ноември 2024 г., събота, 14:00 ч.
ФК Марек 1915 – ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов

СН: Никола Петров Джугански

30 ноември 2024 г., събота, 14:00 ч.
ФК Ловеч – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Ивелин Венциславов Занев

30 ноември 2024 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – Спортист 2009

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков

30 ноември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Стоян Христов Денев

1 декември 2024 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Дунав Русе – ПФК ЦСКА-София II

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Ивайло Серьожев Лазаров

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