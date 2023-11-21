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Спорт

Съдийски назначения 18 кръг – efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 18-и кръг на efbet Лига.

24 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФК Хебър 1918
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
25 ноември 2023 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
25 ноември 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
25 ноември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Етър ВТ
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
26 ноември 2023 г., неделя, 12:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
26 ноември 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Славия 1913
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
26 ноември 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Черно море – ФК Крумовград
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
27 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Левски
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов 

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