Съдийски назначения 18 кръг – efbet Лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 18-и кръг на efbet Лига.
24 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФК Хебър 1918
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Георгиев Ангелов
25 ноември 2023 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Александър Костадинов Костадинов
25 ноември 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Йордан Костадинов Иванов
25 ноември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Етър ВТ
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Николай Тодоров Петров
26 ноември 2023 г., неделя, 12:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Йордан Веселинов Гулев
26 ноември 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Кольо Димитров Данев
26 ноември 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Черно море – ФК Крумовград
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Георги Генов Нарлев
27 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов