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Спорт

Съдийски назначения 17 кръг Втора лига

Редактор

10 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ЦСКА 1948 СОФИЯ – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД – МАРИЦА ПЛОВДИВ
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Галя Маринова Ечева                
СН:    Стоян Христов Денев     
 
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.
ЯНТРА ГАБРОВО – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
СПОРТИСТ СВОГЕ – БДИН ВИДИН
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Георги Спасов Славов     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – МАРЕК ДУПНИЦА
ГС:    Георги Георгиев Спасов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
СПАРТАК ПЛЕВЕН – СПАРТАК ВАРНА
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ЛИТЕКС ЛОВЕЧ – ДУНАВ РУСЕ
ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
13 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
МОНТАНА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Любима Петрова Банова                
СН:    Стоян Маринов Алексиев     

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