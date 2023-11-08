Съдийски назначения 17 кръг Втора лига
10 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ЦСКА 1948 СОФИЯ – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йордан Веселинов Гулев
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД – МАРИЦА ПЛОВДИВ
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Галя Маринова Ечева
СН: Стоян Христов Денев
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.
ЯНТРА ГАБРОВО – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Георги Иванов Хаджийски
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
СПОРТИСТ СВОГЕ – БДИН ВИДИН
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Георги Спасов Славов
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – МАРЕК ДУПНИЦА
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Крум Добринов Стоилов
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
СПАРТАК ПЛЕВЕН – СПАРТАК ВАРНА
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Николай Йорданов Колев
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Борис Димитров Борисов
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ЛИТЕКС ЛОВЕЧ – ДУНАВ РУСЕ
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Георги Василев Йорданов
13 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
МОНТАНА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Любима Петрова Банова
СН: Стоян Маринов Алексиев