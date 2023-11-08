Съдийски назначения 17 кръг Втора лига

10 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.

ЦСКА 1948 СОФИЯ – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Йордан Веселинов Гулев



11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.

ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД – МАРИЦА ПЛОВДИВ

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Галя Маринова Ечева

СН: Стоян Христов Денев



11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.

ЯНТРА ГАБРОВО – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Георги Иванов Хаджийски



12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.

СПОРТИСТ СВОГЕ – БДИН ВИДИН

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Георги Спасов Славов



12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.

СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – МАРЕК ДУПНИЦА

ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Крум Добринов Стоилов



12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.

СПАРТАК ПЛЕВЕН – СПАРТАК ВАРНА

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Николай Йорданов Колев



12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.

ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Борис Димитров Борисов



12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.

ЛИТЕКС ЛОВЕЧ – ДУНАВ РУСЕ

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Георги Василев Йорданов



13 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

МОНТАНА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Любима Петрова Банова

СН: Стоян Маринов Алексиев

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