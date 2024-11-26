Съдийски назначения 17 кръг Първа лига
|Срещи от 17 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
|29 ноември 2024 г., петък, 14:30 ч.Спартак 1918 – ФК ЦСКА 1948 ГС:Валентин Станчев ЖелезовАС1:Илиян Петров КапарашевАС2:Васил Стоянов Шавов4-ТИ:Стилян Стоянов КолевВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Михаел Петков Павлов СН:Мартин Живков Богдев
|29 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.ПФК Септември Сф – ПФК Черно море ГС:Владимир Вълков ВълковАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Светослав Колев Енчев4-ТИ:Мартин Иванов МарковВАР:Георги Николов КабаковАВАР:Денислав Йорданов Сталев СН:Николай Георгиев Ангелов
|30 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.ФК Локомотив 1929 – ПФК Берое – Стара Загора ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Светослав Станимиров Стойчев4-ТИ:Иво Венциславов АндреевВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Валентин Желев Добрев
|30 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.ПФК Ботев Враца – ПФК Левски ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Милен Дончев Арабаджиев4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Петър Георгиев Кузев СН:Георги Василев Йорданов
|30 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.ФК Хебър 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Драгомир Руменов Милев4-ТИ:Ивайло Красимиров НенковВАР:Васил Петров МиневАВАР:Венцислав Георгиев Митрев СН:Александър Костадинов Костадинов
|1 декември 2024 г., неделя, 12:30 ч.ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Ботев АД ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Диян Христов Вълков4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Георги Николов КабаковАВАР:Мартин Живков Великов СН:Георги Владимиров Игнатов
|1 декември 2024 г., неделя, 15:00 ч.ФК Крумовград – ПФК Арда Кърджали 1924 ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Станислав Лазаров Станев4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Християна Красимирова Гутева СН:Йордан Костадинов Иванов
|1 декември 2024 г., неделя, 17:30 ч.ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Славия 1913 ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Мирослав Максимов Иванов4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Михаел Петков Павлов СН:Ахмед Яшар Ахмед
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.