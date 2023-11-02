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Спорт

Съдийски назначения 16 кръг – Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 16-и кръг на Втора лига.

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ФК Марек 1915 – ОФК Янтра 2019
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – Спортист 2009
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Димитър Валентинов Мекушин    АС2:    Венелин Павлов Иванов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ЦСКА 1948 II
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Виктор Андриянов Кукуянов    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ОФК Беласица – ОФК Спартак Пл
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ФК Струмска слава 1927
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
3 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.
Дунав Русе – ФК Черноморец Балчик
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Михаел Николаев Денчев    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
7 ноември 2023 г., вторник, 12:15 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Монтана 1921
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч.
Спартак 1918 – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч.
ПФК Марица 1921 – ФК Литекс Ловеч
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров    

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