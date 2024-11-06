Съдийски назначения – 16 кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 16-и кръг на Втора лига.
|9 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.ПФК Пирин 22 АД – ФК Ловеч ГС:Владимир Николаев КириловАС1:Павлин Петков ПетковАС2:Борислав Борисов Борисов4-ТИ:Иван Стефанов Иванов СН:Пламен Божидаров Мехлемов
|9 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.ПФК Добруджа 1919 – ФК Дунав Русе ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Цветан Гошов ГорановАС2:Владимир Здравков Хубенов4-ТИ:Тодор Недялков Киров СН:Мартин Иванов Димитров
|9 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.Спортист 2009 – ЦСКА 1948 II ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Мартин Викторов МихайловАС2:Ангел Бориславов Станчев4-ТИ:Станислав Христов Апостолов СН:Тони Бонев Пандарски
|9 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.Сдружение футболен клуб Фратрия – ОФК Локомотив Горна Оряховица ГС:Вилиян Весков ВидиновАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Асен Крумов Крумов4-ТИ:Иван Руменов Христов СН:Борис Димитров Борисов
|9 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.ОФК Янтра 2019 – Миньор ГС:Красен Иванов ГеоргиевАС1:Богомил Севдалинов ДимитровАС2:Владимир Йорданов Йорданов4-ТИ:Стилян Стоянов Колев СН:Красимир Иванов Василев
|9 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – Ботев Пд II ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Драгомир Руменов МилевАС2:Марин Иванов Бонев4-ТИ:Петър Димов Аспарухов СН:Донка Динчева Желева-Терзиева
|10 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч.ОФК Спартак Пл – ФК Етър ВТ ГС:Николай Диянов ЗапряновАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Атанас Димитров Пилатов4-ТИ:Георги Петров Стоянов СН:Йосиф Петров Ронков
|11 ноември 2024 г., понеделник, 14:30 ч.ПФК Лудогорец 1945 II – ФК Струмска слава 1927 ГС:Георги Георгиев СпасовАС1:Димитър Русанов РусевАС2:Павлета Веселинова Рашкова4-ТИ:Борис Борисов Попов СН:Ивайло Серьожев Лазаров
|11 ноември 2024 г., понеделник, 14:30 ч.ПФК ЦСКА-София II – ФК Марек 1915 ГС:Красимир Маргаритов КръстевАС1:Живко Руменов ПетровАС2:Станимир Веселинов Господинов4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов СН:Иво Величков Боев
|11 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.ПФК Монтана 1921 – ОФК Беласица ГС:Георги Иванов ИвановАС1:Светослав Колев ЕнчевАС2:Иван Калоянов Беделев4-ТИ:Петър Милков Николов СН:Георги Спасов Славов