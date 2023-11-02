Съдийски назначения 16 кръг – efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 16-и кръг на efbet Лига.

3 ноември 2023 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Георги Спасов Славов



3 ноември 2023 г., петък, 19:30 ч.

ПФК Ботев АД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Костадин Ангелов Гергинов



5 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ФК Крумовград

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Георги Генов Нарлев



6 ноември 2023 г., понеделник, 13:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ФК Локомотив 1929

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Йордан Динков Сталев



6 ноември 2023 г., понеделник, 15:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ФК Етър ВТ

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Иван Захариев Вълчев



6 ноември 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Хебър 1918

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Йордан Костадинов Иванов



7 ноември 2023 г., вторник, 15:00 ч.

ПФК Черно море – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Петър Стоянов Петров



7 ноември 2023 г., вторник, 17:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Александър Костадинов Костадинов

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