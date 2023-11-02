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Спорт

Съдийски назначения 16 кръг – efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 16-и кръг на efbet Лига.

3 ноември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Християна Красимирова Гутева    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Георги Спасов Славов     
 
3 ноември 2023 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
5 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ФК Крумовград
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
6 ноември 2023 г., понеделник, 13:00 ч.
ПФК Ботев Враца – ФК Локомотив 1929
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
6 ноември 2023 г., понеделник, 15:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК Етър ВТ
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
6 ноември 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Хебър 1918
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
7 ноември 2023 г., вторник, 15:00 ч.
ПФК Черно море – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
7 ноември 2023 г., вторник, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Левски
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Александър Костадинов Костадинов

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