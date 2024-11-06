Съдийски назначения – 15 кръг на efbet Лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 15-и кръг на efbet Лига.
|8 ноември 2024 г., петък, 15:00 ч.ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Ботев Враца ГС:Християна Красимирова ГутеваАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Костадин Димитров Тановчев4-ТИ:Кристиян Николов КолевВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Георги Пламенов Тодоров СН:Цветан Георгиев Георгиев
|8 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.ПФК Ботев АД – ФК Локомотив 1929 ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Красимир Владимиров Миланов4-ТИ:Венцислав Георгиев МитревВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Мартин Иванов Марков СН:Георги Владимиров Игнатов
|9 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Мирослав Николаев Симеонов4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Васил Петров МиневАВАР:Ивайло Красимиров Ненков СН:Камен Михайлов Алексиев
|9 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Черно море ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Диян Христов Вълков4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Димитър Димитров Димитров СН:Иван Захариев Вълчев
|9 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.ПФК Левски – ПФК Септември Сф ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Теодор Пешев Петров4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Кристина Георгиева Георгиева СН:Никола Петров Джугански
|10 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.ФК Хебър 1918 – ФК ЦСКА 1948 ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Павлин Цветанов Михайлов4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков СН:Станислав Георгиев Тодоров
|10 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Крумовград ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Иво Николаев КолевАС2:Александър Христов Апостолов4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Георги Николов КабаковАВАР:Любослав Бисеров Любомиров СН:Николай Тодоров Петров
|10 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.Спартак 1918 – ПФК Лудогорец 1945 ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Светослав Станимиров Стойчев4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Владимир Вълков ВълковАВАР:Денислав Йорданов Сталев СН:Георги Крумов Виделов