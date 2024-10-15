Съдийски назначения 13 кръг Втора лига
|Срещи от 13 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
|18 октомври 2024 г., петък, 14:15 ч.ПФК Монтана 1921 – ПФК Пирин 22 АД ГС:Тодор Недялков КировАС1:Богомил Севдалинов ДимитровАС2:Станимир Веселинов Господинов4-ТИ:Петър Милков Николов СН:Веселин Мишев Добриянов
|18 октомври 2024 г., петък, 16:00 ч.ОФК Янтра 2019 – ПФК Лудогорец 1945 II ГС:Владимир Николаев КириловАС1:Павлин Петков ПетковАС2:Борислав Борисов Борисов4-ТИ:Стилян Стоянов Колев СН:Георги Иванов Хаджийски
|18 октомври 2024 г., петък, 16:00 ч.Миньор – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР ГС:Георги Петров СтояновАС1:Димо Неделчев СтояновАС2:Атанас Димитров Пилатов4-ТИ:Ивайло Красимиров Ненков СН:Владимир Йорданов Владимиров
|19 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч.ОФК Беласица – ОФК Спартак Пл ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Мартин Викторов МихайловАС2:Ангел Бориславов Станчев4-ТИ:Антонио Тодоров Антов СН:Димитър Божидаров Стоилов
|19 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч.ЦСКА 1948 II – ФК Дунав Русе ГС:Кристина Георгиева ГеоргиеваАС1:Павлета Веселинова РашковаАС2:Радостин Николов Бодуров4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов СН:Йордан Веселинов Гулев
|19 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч.ФК Марек 1915 – ПФК Добруджа 1919 ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Венелин Павлов ИвановАС2:Васил Ангелов Байрактарски4-ТИ:Иван Стефанов Иванов СН:Стефан Спасов Иванов
|19 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч.ОФК Локомотив Горна Оряховица – ФК Ловеч ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Даниел Милков НиковАС2:Петър Николаев Михов4-ТИ:Христо Митков Минчев СН:Георги Спасов Славов
|19 октомври 2024 г., събота, 17:30 ч.ФК Етър ВТ – Спортист 2009 ГС:Станислав Христов АпостоловАС1:Станислав Лазаров СтаневАС2:Николай Иванов Михайлов4-ТИ:Станимир Георгиев Тодоров СН:Красимир Иванов Василев
|20 октомври 2024 г., неделя, 16:00 ч.ФК Струмска слава 1927 – ПФК ЦСКА-София II ГС:Васимир Маруан Ел-ХатибАС1:Цветан Гошов ГорановАС2:Иван Калоянов Беделев4-ТИ:Николай Диянов Запрянов СН:Тони Бонев Пандарски
|20 октомври 2024 г., неделя, 16:00 ч.Ботев Пд II – Сдружение футболен клуб Фратрия ГС:Стефан Атанасов ГурковАС1:Драгомир Руменов МилевАС2:Иван Радославов Иванов4-ТИ:Димо Стоянов Димов СН:Драган Кирилов Стойков
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.