Съдийски назначения 12 кръг Първа лига
|Срещи от 12 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
|18 октомври 2024 г., петък, 17:00 ч.ПФК Берое – Стара Загора – Спартак 1918 ГС:Васил Петров МиневАС1:Павлин Цветанов МихайловАС2:Марио Георгиев Данаилов4-ТИ:Венцислав Георгиев МитревВАР:Георги Николов КабаковАВАР:Владимир Вълков Вълков СН:Петър Стоянов Петров
|18 октомври 2024 г., петък, 19:30 ч.ПФК Ботев Враца – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Илиян Петров Капарашев4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Петър Георгиев Кузев СН:Антон Симеонов Генов
|19 октомври 2024 г., събота, 12:45 ч.ФК Локомотив 1929 – ФК Крумовград ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Красимир Владимиров Миланов4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Християна Красимирова Гутева СН:Николай Йорданов Колев
|19 октомври 2024 г., събота, 15:45 ч.ПФК Левски – ПФК ЦСКА – София ЕАД ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Диян Христов ВълковАС2:Иво Николаев Колев4-ТИ:Мартин Живков ВеликовВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Валентин Станчев Железов СН:Георги Василев Йорданов
|19 октомври 2024 г., събота, 18:45 ч.ПФК Ботев АД – ПФК Славия 1913 ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Дарин Василев Иванов4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Иво Венциславов АндреевАВАР:Ивайло Красимиров Ненков СН:Костадин Ангелов Гергинов
|20 октомври 2024 г., неделя, 16:45 ч.ПФК Черно море – ФК Хебър 1918 ГС:Денислав Йорданов СталевАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Йордан Петров Петров4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Георги Николов КабаковАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Георги Крумов Виделов
|20 октомври 2024 г., неделя, 19:15 ч.ПФК Септември Сф – ПФК Лудогорец 1945 ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Георги Валентинов Стамболджиев4-ТИ:Мартин Иванов МарковВАР:Владимир Вълков ВълковАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Александър Костадинов Костадинов
|21 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924 ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Петър Велизаров Митрев4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Михаел Петков Павлов СН:Николай Георгиев Ангелов
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.