Съдийски назначения 12 кръг efbet Лига
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 12 кръг на efbet Лига!
13 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ФК Хебър 1918
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Мартин Живков Богдев
13 септември 2024 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Ботев Враца – Спартак 1918
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Цветан Георгиев Георгиев
14 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Славия 1913
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
14 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Ботев АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Радан Василев Мирянов
15 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Черно море – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Василев Йорданов
15 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
15 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.
ФК Крумовград – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Иван Захариев Вълчев
16 септември 2024 г., понеделник, 19:45 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Никола Петров Джугански