Съдийски назначения 11 кръг – Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз съобщи назначенията за предстоящия 11-и кръг от Втора лига.
26 септември 2023 г., вторник, 14:15 ч.
Дунав Русе – ФК Марек 1915
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Йосиф Петров Ронков
27 септември 2023 г., сряда, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – ОФК Беласица
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Стефан Спасов Иванов
27 септември 2023 г., сряда, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ЦСКА 1948 II
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Веселин Мишев Добриянов
27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС: Александър Емилов Вангелов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Иво Величков Боев
27 септември 2023 г., сряда, 18:30 ч.
ФК Черноморец Балчик – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Борис Димитров Борисов
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Марица 1921
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – Спортист 2009
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Радослав Тодоров Станев
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – Спартак 1918
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Живко Герганов Недялков
29 септември 2023 г., петък, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч – ОФК Янтра 2019
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Иво Димитров Исаев
СН: Тихомир Димитров Костовски