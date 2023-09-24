Съдийски назначения 11 кръг – efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 11-и кръг от efbet Лига.

26 септември 2023 г., вторник, 17:00 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ФК ЦСКА 1948

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Константин Делов Писков



26 септември 2023 г., вторник, 19:30 ч.

ПФК Черно море – ПФК Ботев АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Генов Нарлев



27 септември 2023 г., сряда, 15:30 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев Враца

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Николай Йорданов Колев



27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Йордан Веселинов Гулев



27 септември 2023 г., сряда, 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Тодоров Петров



28 септември 2023 г., четвъртък, 15:30 ч.

ФК Етър ВТ – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Ахмед Яшар Ахмед



28 септември 2023 г., четвъртък, 18:00 ч.

ФК Крумовград – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Александър Костадинов Костадинов



28 септември 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Локомотив 1929

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Иван Захариев Вълчев

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