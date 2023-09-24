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Спорт

Съдийски назначения 11 кръг – efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 11-и кръг от efbet Лига.

26 септември 2023 г., вторник, 17:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФК ЦСКА 1948
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Константин Делов Писков     
 
26 септември 2023 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Черно море – ПФК Ботев АД
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
27 септември 2023 г., сряда, 15:30 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев Враца
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Левски
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
27 септември 2023 г., сряда, 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
28 септември 2023 г., четвъртък, 15:30 ч.
ФК Етър ВТ – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Димо Стоянов Димов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
28 септември 2023 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Крумовград – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
28 септември 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Локомотив 1929
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Иван Захариев Вълчев

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