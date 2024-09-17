Съдийски назначения – 10 кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 10-и кръг на Втора лига.
|20 септември 2024 г., петък, 14:30 ч.ОФК Спартак Пл – ПФК Монтана 1921 ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Николай Георгиев ПопниколовАС2:Марин Иванов Бонев4-ТИ:Димитър Цолов Буров СН:Красимир Иванов Василев
|21 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ПФК Лудогорец 1945 II ГС:Станимир Лозанов ТренчевАС1:Георги Димчев ВеликовАС2:Димитър Валентинов Мекушин4-ТИ:Петър Димов Аспарухов СН:Радослав Тодоров Станев
|21 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.ЦСКА 1948 II – ФК Марек 1915 ГС:Християна Красимирова ГутеваАС1:Павлин Цветанов МихайловАС2:Павлета Веселинова Рашкова4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева СН:Донка Динчева Желева-Терзиева
|21 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.Сдружение футболен клуб Фратрия – Миньор ГС:Христо Митков МинчевАС1:Иван Стоянов КопчевАС2:Георги Василев Димчев4-ТИ:Стилян Стоянов Колев СН:Живко Герганов Недялков
|21 септември 2024 г., събота, 19:00 ч.ФК Дунав Русе – ФК Етър ВТ ГС:Кристиян Младенов ТодоровАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Радостин Николов Бодуров4-ТИ:Тодор Недялков Киров СН:Тихомир Димитров Костовски
|22 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.ФК Ловеч – Ботев Пд II ГС:Стефан Атанасов ГурковАС1:Станимир Емилов ТрифоновАС2:Димо Неделчев Стоянов4-ТИ:Стилян Стоянов Колев СН:Ивайло Серьожев Лазаров
|22 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.ПФК Добруджа 1919 – ФК Струмска слава 1927 ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Николай Иванов МихайловАС2:Мартин Викторов Михайлов4-ТИ:Иван Руменов Христов СН:Борис Димитров Борисов
|22 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.Спортист 2009 – ОФК Беласица ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Венцислав Бориславов БанчевАС2:Васил Ангелов Байрактарски4-ТИ:Антонио Тодоров Антов СН:Драган Кирилов Стойков
|23 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.ПФК ЦСКА-София II – ОФК Янтра 2019 ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Радослав Георгинов ВутовАС2:Венелин Павлов Иванов4-ТИ:Ивайло Красимиров Ненков СН:Станислав Георгиев Тодоров
|23 септември 2024 г., понеделник, 18:30 ч.ПФК Пирин 22 АД – ОФК Локомотив Горна Оряховица ГС:Георги Иванов ИвановАС1:Владимир Здравков ХубеновАС2:Ангел Бориславов Станчев4-ТИ:Петър Милков Николов СН:Стефан Спасов Иванов