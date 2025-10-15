„С волейбол на училище“ стартира новия сезон в Казанлък

Проектът обедини над 300 деца в ОУ „Кулата“ със спорт, музика и среща с волейболните легенди

Проектът „С волейбол на училище“ даде начало на новия си сезон с вдъхновяващо събитие в Основно училище „Кулата“ в град Казанлък. Целта на инициативата е да обедини спорта и образованието в едно общо послание – че успешното бъдеще на децата започва тогава, когато те растат здрави, активни и любопитни към знанието.

Снимки: BVF

Дворът на едно от най-старите учебни заведения в региона – ОУ „Кулата“, се изпълни с детски усмивки, енергия и спортен дух. Повече от 300 деца се включиха в празника – пяха, танцуваха, играха волейбол и се срещнаха с истински спортни легенди.

Гости на събитието бяха административният директор на Българската федерация по волейбол (БФВ) Станислав Николов, координаторът на националните отбори Николай Иванов, членът на Управителния съвет на БФВ Борислав Кьосев, както и заместник-кметът на Община Казанлък – г-жа Сребра Касева. Домакинството бе поверено на заместник-директора на училището Диана Иванова, която приветства гостите и даде старт на волейболните игри.

Музикалното настроение бе подсилено от училищния хор, който изпълни няколко песни пред публиката, създавайки празнична атмосфера, изпълнена с ентусиазъм и радост.

ОУ „Кулата“ не е избрано случайно за старт на кампанията. С история, която надхвърля 170 години, училището е едно от най-старите в Казанлък и носи дълбоки традиции в просветата и възпитанието. Основано още в средата на XIX век, то е възпитало поколения казанлъчани в дух на отговорност, любознателност и общностна ангажираност.

Училище с традиции и бъдеще

Поп Еньо открива през далечната 1834 година училище към църквата в Куленската махала в града. Училището е малко, но всички негови учители и възпитаници съхраняват знанието с много възрожденска жар. В продължение на десетилетия „куленци“ са стоели на почетната стълбичка в градските състезания по волейбол в Казанлък.

След кратко прекъсване, под ръководството на преподавателите Мирослав Попов и Тихомир Владов, волейболните традиции бяха възстановени с първо място от момичетата на Общинското първенство и трето място на Областното първенство през изминалата учебна година.

От училище „Кулата“ е тръгнал пътят на немалко местни волейболисти, съдии и треньори.

Участието в проекти като „С волейбол на училище“ е естествено продължение на стремежа към създаване на пълноценна среда за развитие на децата – както в класната стая, така и на спортната площадка.

