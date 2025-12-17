Русе и Свищов празнуваха заедно в спортна зала „Септември“

Родители и деца от Русе и Свищов посрещнаха настъпващите Коледни празници със спорт, игри и много положителни емоции. Празничното събитие се проведе в спортна зала „Септември“ в Свищов, чийто домакин беше Спортна школа по лека атлетика „Златен отбор“ с треньор Йорданка Гъмзова. В своята дейност тя работи и с деца със специални потребности, като им предоставя възможност за развитие чрез спорт.

По покана на организаторите представители на русенското сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм“ с готовност се включиха в инициативата и споделиха празника с децата и техните семейства. За всички участници срещата беше изключително ценна, тъй като тя даде възможност за взаимна подкрепа, споделяне и усещане за принадлежност към общност от съмишленици.

И в двата града активно се развиват спортни дейности, насочени към деца и младежи със специални потребности. Тренировките се провеждат ежеседмично, по предварително изготвен график и специализирана програма. За целта се обучават треньори, които придобиват необходимите знания и умения за работа с деца със специфични нужди. Така спортното семейство непрекъснато се разширява, а значението на спорта като средство за развитие и социализация все по-ясно се утвърждава.

Инициативата показа по категоричен начин, че спортът е за всички. На едно място се събраха деца със специални потребности и деца в норма – ясен пример за истинска и работеща интеграция. Разпределени в отбори, децата и техните родители участваха в разнообразни игрови предизвикателства, чрез които развиваха и демонстрираха концентрация, точност, ловкост, бързина и съобразителност. Неизменна и обединяваща част от празника беше и изиграването на българско хоро.

Всички деца получиха грамоти и медали за своето участие, но най-голямата награда за тях остана преживяната радост от споделените игри, вниманието и времето, прекарано с хора, които ги приемат и подкрепят такива, каквито са.

Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ изказва своята искрена благодарност към тази специална общност, която дава сила, кураж и надежда на всички родители.

Ако се чувствате съпричастен с начина на живот и проблемите, пред които са изправени децата и хората с аутизъм и техните семейства, може да направи своя принос, като се свърже със Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ на официалната Фейсбук страница, на имейл: srdvautizam@gmail.com или с председателя на Сдружението Кристина Борисова на тел: 0885 365 932.

