Руи Мота: Нашият манталитет е да играем за победа

Треньорът на Лудогорец Руи Мота даде пресконференция преди реванша с Ференцварош.

„Анализирахме първия мач. Не беше това, което искахме да видим. Сега знаем къде и защо сме имали проблеми. Ще променим някои неща, за да премахнем грешките и да изглеждаме по различен начин. Готови сме за всеки един сценарий. Нашият манталитет не е да играем за равенство, а да победим. И то още в редовното време. Всичко е в нашите ръце. Ние живеем в настоящето. Мислим за това, което можем да контролираме“, заяви Мота.

„Ние имаме нападатели, Дуа обаче е контузен. Който и да играе на тази позиция, ще даде всичко от себе си. Уверен съм в отбора. В началото казахме каква е нашата цел – да стигнем максимално далеч. Ще направим всичко, за да я постигнем“, добави португалецът.

На пресконференцията беше и халфът Филип Калоч. „Мислим и за дузпи. Във футбола всичко е възможно, подготвени сме. Дори и с дузпи да победим, пак продължаваме напред. Ще има страхотна атмосфера, стадионът е хубав. Всеки иска да играе пред пълни трибуни. Готови сме да продължим напред. Не се фокусираме върху историята на мачовете между двата тима, а върху мача. Всеки един от нас иска да играе в тези мачове. Главната цел е ШЛ. За това се борим всички“, заяви чехът.

