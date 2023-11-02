Резултати и програма на ДЮШ – Ботев Вр
РЕЗУЛТАТИ
27 октомври (събота)
Северозападна Трета Лига
БОТЕВ 2 – Дунав Лом 0:2
28 октомври (неделя)
Набор 2013, Футбол 7
БОТЕВ 1 – Атлетик 21:1
Набор 2014, Футбол 7
БОТЕВ 2 – Радецки 2 13:0
Набор 2015, Футбол 5
БОТЕВ 1 – Атлетик 8:0
Набор 2016, Футбол 5
БОТЕВ 2 – Радецки 2 16:2
31 октомври (вторник)
Набор 2009/2010, Деца
БОТЕВ – Боруна Царева Ливада 2:0
ПРОГРАМА
3 ноември (петък)
Северозападна Трета Лига
14:30 Левски – БОТЕВ 2
4 ноември (събота)
Набор 2016, Футбол 5
11:30 – БОТЕВ 2 – Локомотив Мездра (в Козлодуй)Набор 2015, Футбол 5
12:30 – БОТЕВ 1 – Радецки 2 (в Козлодуй)
Набор 2013, Футбол 7
БОТЕВ 1 – Радецки 2 (в Козлодуй)
Набор 2014, Футбол 7
БОТЕВ 2 – Локомотив Мездра (в Козлодуй)
Набор 2011, Футбол 11
Дунав Селановци – БОТЕВ5 ноември (неделя)
Набор 2007/08, Деца
13:00 – Прециз – БОТЕВ