четвъртък, ноември 2, 2023
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Спорт

Резултати и програма на ДЮШ – Ботев Вр

Редактор

РЕЗУЛТАТИ

27 октомври (събота)

Северозападна Трета Лига
БОТЕВ 2 – Дунав Лом 0:2

28 октомври (неделя)

Набор 2013, Футбол 7
БОТЕВ 1  – Атлетик 21:1

Набор 2014, Футбол 7
БОТЕВ 2 – Радецки 2 13:0

Набор 2015, Футбол 5
БОТЕВ 1 – Атлетик 8:0

Набор 2016, Футбол 5
БОТЕВ 2 – Радецки 2 16:2

31 октомври (вторник)

Набор 2009/2010, Деца
БОТЕВ – Боруна Царева Ливада 2:0

ПРОГРАМА

3 ноември (петък)

Северозападна Трета Лига

14:30 Левски – БОТЕВ 2

4 ноември (събота)

Набор 2016, Футбол 5
11:30 – БОТЕВ 2 – Локомотив Мездра (в Козлодуй)Набор 2015, Футбол 5
12:30 – БОТЕВ 1 – Радецки 2 (в Козлодуй)

Набор 2013, Футбол 7
БОТЕВ 1 – Радецки 2 (в Козлодуй)

Набор 2014, Футбол 7
БОТЕВ 2 – Локомотив Мездра (в Козлодуй)

Набор 2011, Футбол 11
Дунав Селановци – БОТЕВ5 ноември (неделя)

Набор 2007/08, Деца
13:00 – Прециз – БОТЕВ

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