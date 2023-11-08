Резултати и програма на ДЮШ – Ботев Вр
РЕЗУЛТАТИ
3 ноември (петък)
Северозападна Трета Лига
Левски – БОТЕВ 2 – 1:1
4 ноември (събота)
Набор 2016, Футбол 5
БОТЕВ 2 – Локомотив Мездра – 4:6
Набор 2015, Футбол 5
БОТЕВ 1 – Радецки 2 – 20:0
Набор 2013, Футбол 7
БОТЕВ 1 – Радецки 2 – 14:0
Набор 2014, Футбол 7
БОТЕВ 2 – Локомотив Мездра – 0:2
Набор 2011, Футбол 11
Дунав Селановци – БОТЕВ – 0:6
5 ноември (неделя)
Набор 2007/08, Деца
Прециз – БОТЕВ – 1:1
ПРОГРАМА
7 ноември (вторник)
Набор 2009/2010, Деца
13:00 БОТЕВ – Севлиево
11 ноември (събота)
Набор 2009/2010, Деца
13:00 Янтра 2019 – БОТЕВ
Набор 2015/16, Футбол 5
09:30 БОТЕВ 2 – БОТЕВ 1
Набор 2014/14, Футбол 7
10:30 БОТЕВ 2 – БОТЕВ 1
Набор 2011, Футбол 11
10:30 Монтана – БОТЕВ
Северозападна Трета Лига
14:30 БОТЕВ 2 – Академик Свищов
12 ноември (неделя)
Набор 2012, Футбол 9
10:30 Дунав Лом – БОТЕВ
Младша възраст
13:00 БОТЕВ – Чавдар Троян
Набор 2005/06, Областна група
14:30 Миньор Згориград – БОТЕВ 3