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Спорт

Резултати и програма на ДЮШ – Ботев Вр

Редактор

РЕЗУЛТАТИ

3 ноември (петък)

Северозападна Трета Лига
Левски – БОТЕВ 2 – 1:1

4 ноември (събота)

Набор 2016, Футбол 5
БОТЕВ 2 – Локомотив Мездра – 4:6

Набор 2015, Футбол 5
БОТЕВ 1 – Радецки 2 – 20:0

Набор 2013, Футбол 7
БОТЕВ 1 – Радецки 2 – 14:0

Набор 2014, Футбол 7
БОТЕВ 2 – Локомотив Мездра – 0:2

Набор 2011, Футбол 11
Дунав Селановци – БОТЕВ – 0:6

5 ноември (неделя)

Набор 2007/08, Деца
Прециз – БОТЕВ – 1:1

ПРОГРАМА

7 ноември (вторник)

Набор 2009/2010, Деца
13:00 БОТЕВ – Севлиево

11 ноември (събота)

Набор 2009/2010, Деца
13:00 Янтра 2019 – БОТЕВ

Набор 2015/16, Футбол 5
09:30 БОТЕВ 2 – БОТЕВ 1

Набор 2014/14, Футбол 7
10:30 БОТЕВ 2 – БОТЕВ 1

Набор 2011, Футбол 11
10:30 Монтана – БОТЕВ

Северозападна Трета Лига
14:30 БОТЕВ 2 – Академик Свищов

12 ноември (неделя)

Набор 2012, Футбол 9
10:30 Дунав Лом – БОТЕВ

Младша възраст
13:00 БОТЕВ – Чавдар Троян

Набор 2005/06, Областна група
14:30 Миньор Згориград – БОТЕВ 3

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