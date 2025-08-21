Решение Апелативната комисия
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2 /20.08.2025 г.
По жалба на г-н Мариян Антонов Иванов – футболист на ОФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица срещу решение на ДК при БФС от 13.08.2025 г. относно наложено наказание.
Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:
РЕШИ:
Остава без уважение жалбата на г-н Мариян Антонов Иванов.
Потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 13.08.2025 г. като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЕКРЕТАР Ап.К.:
/Н.ВЪЛКОВА/