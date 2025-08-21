Решение Апелативната комисия

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 2 /20.08.2025 г.

По жалба на г-н Мариян Антонов Иванов – футболист на ОФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица срещу решение на ДК при БФС от 13.08.2025 г. относно наложено наказание.

Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Остава без уважение жалбата на г-н Мариян Антонов Иванов.

Потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 13.08.2025 г. като правилно и законосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

СЕКРЕТАР Ап.К.:

/Н.ВЪЛКОВА/

