Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

Националният отбор на България по футбол за девойки до 17 години провежда подготовка за предстоящите квалификации за Европейското първенство.

Тимът на селекционера Троян Радулов попадна в Група A1 заедно с Испания, Португалия и Унгария.

Двубоите от групата ще се проведат в Лисабон, Португалия, както следва:

26 ноември: България – Испания

29 ноември: България – Португалия

2 декември: България – Унгария

Състав на България WU17:

Виктория Сургучева – ФК Пълдин Ивон Апостолова – ФК Пълдин Зара Георгиева – ФК Севлиево Лейдис Дарена Радева – ФК НСА Йоана Георгиева – ФК НСА Йоанна Попова – ФК НСА Теодора Сомова – без отбор Зорница Коева – ФК Етър Дария Шопова – ФК Етър Теодора Димитрова – ФК Етър Лора Василева – ФК Етър Карина Руменова – Спортика Атанася Трайкова – Спортика Рая Филипова – ФК ЛП Суперспорт Петя Стоянова – ФК Ботев Емма Върбанов – West Coast FC (САЩ) Елиза Десвауд – Пари Сен Жермен (Франция) Александра Йорданова – FOS München West (Германия) Симона Петрова – Wacker München (Германия) Мейра Мехмед – York City Ladies Football (Англия)

Българският футболен съюз пожелава успех на младите ни националки.

