Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария
Националният отбор на България по футбол за девойки до 17 години провежда подготовка за предстоящите квалификации за Европейското първенство.
Тимът на селекционера Троян Радулов попадна в Група A1 заедно с Испания, Португалия и Унгария.
Двубоите от групата ще се проведат в Лисабон, Португалия, както следва:
- 26 ноември: България – Испания
- 29 ноември: България – Португалия
- 2 декември: България – Унгария
Състав на България WU17:
- Виктория Сургучева – ФК Пълдин
- Ивон Апостолова – ФК Пълдин
- Зара Георгиева – ФК Севлиево Лейдис
- Дарена Радева – ФК НСА
- Йоана Георгиева – ФК НСА
- Йоанна Попова – ФК НСА
- Теодора Сомова – без отбор
- Зорница Коева – ФК Етър
- Дария Шопова – ФК Етър
- Теодора Димитрова – ФК Етър
- Лора Василева – ФК Етър
- Карина Руменова – Спортика
- Атанася Трайкова – Спортика
- Рая Филипова – ФК ЛП Суперспорт
- Петя Стоянова – ФК Ботев
- Емма Върбанов – West Coast FC (САЩ)
- Елиза Десвауд – Пари Сен Жермен (Франция)
- Александра Йорданова – FOS München West (Германия)
- Симона Петрова – Wacker München (Германия)
- Мейра Мехмед – York City Ladies Football (Англия)
Българският футболен съюз пожелава успех на младите ни националки.