Спорт

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

Националният отбор на България по футбол за девойки до 17 години провежда подготовка за предстоящите квалификации за Европейското първенство.

Тимът на селекционера Троян Радулов попадна в Група A1 заедно с Испания, Португалия и Унгария.

Двубоите от групата ще се проведат в Лисабон, Португалия, както следва:

  • 26 ноември: България – Испания
  • 29 ноември: България – Португалия
  • 2 декември: България – Унгария

Състав на България WU17:

  1. Виктория Сургучева – ФК Пълдин
  2. Ивон Апостолова – ФК Пълдин
  3. Зара Георгиева – ФК Севлиево Лейдис
  4. Дарена Радева – ФК НСА
  5. Йоана Георгиева – ФК НСА
  6. Йоанна Попова – ФК НСА
  7. Теодора Сомова – без отбор
  8. Зорница Коева – ФК Етър
  9. Дария Шопова – ФК Етър
  10. Теодора Димитрова – ФК Етър
  11. Лора Василева – ФК Етър
  12. Карина Руменова – Спортика
  13. Атанася Трайкова – Спортика
  14. Рая Филипова – ФК ЛП Суперспорт
  15. Петя Стоянова – ФК Ботев
  16. Емма Върбанов – West Coast FC (САЩ)
  17. Елиза Десвауд – Пари Сен Жермен (Франция)
  18. Александра Йорданова – FOS München West (Германия)
  19. Симона Петрова – Wacker München (Германия)
  20. Мейра Мехмед – York City Ladies Football (Англия)

Българският футболен съюз пожелава успех на младите ни националки.

