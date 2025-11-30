Разгромна победа за ЦСКА II във Втора лига

Вторият тим на ЦСКА се върна на победния път и записа впечатляващ успех с 4:0 над Спартак (Плевен) като домакин в мач от 18-ия кръг на първенството.

Момчетата на Валентин Илиев доминираха тотално през целия двубой и заслужено прибавиха осма победа към актива си, с което събраха 28 точки в класирането.

Двубоят започна с натиск на нашия тим и в 26-ата минута Радослав Живков откри резултата след центриране на Алесандро Николов от корнер. До почивката Марк-Емилио Папазов, Иван Тасев и Йоан Борносузов пропуснаха нови изгодни положения да покачат преднината на тима ни.

Логичното се случи в 65-ата минута, когато Тасев се оказа най-съобразителен след избита топка от вратаря Тухай и реализира за 2:0. Веднага след това Йоан Борносузов вкара ново попадение, с което оконочателно реши изхода на двубоя. Малко преди края Мартин Сораков оформи крайния резултат след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Радослав Живков.

В последния есенен кръг дублиращият ни тим приема Лудогорец II на 7 декември (неделя) от 14:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Даниел Николов, 21Александър Бучков, 3. Лъчезар Иванов, 4. Симеон Чатов (68′ 93. Денис Динев), 24. Абдула Кичуков (86′ 30. Радостин Георгиев), 72. Иван Тасев, 88. Илиан Антонов, 47. Алесандро Николов, 7. Марк-Емилио Папазов (77′ 77. Юлиан Гилов), 10. Радослав Живков (86′ 17. Теодор Апостолов), 91. Йоан Борносузов (68′ 19. Мартин Сораков).

Резерви:

12. Марин Орлинов, 15. Алекс Тунчев, 93. Денис Динев, 98. Божидар Петров, 17. Теодор Апостолов, 30. Радостин Георгиев, 77. Юлиан Гилов, 19. Мартин Сораков.

Старши треньор:

Валентин Илиев

Facebook

Twitter



Shares