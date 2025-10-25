Равенство в “железничарското” дерби

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) завърши наравно 2:2 при гостуването си на Локомотив (София) в мач от 13-тия кръг на Първа лига.

“Черно-белите” поведоха в резултата, домакините стигнаха до пълен обрат, а крайният резултат бе оформено в заключителните минути на двубоя.

В началните минути на срещата Умарбаев изведе на изгодна позиция Хуан Переа, който стреля, но в тялото на стража на домакините. В 22-ата минута пловдивчани поведоха в резултата. Ивайло Иванов центрира от корнер, а там Лукас Риян засече с глава, топката се удари в страничния стълб и влезе във вратата за 0:1. “Червено-черните” отговориха с опасен изстрел на Спас Делев, който мина на сантиметри от целта.

В 68-ата минута домакините изравниха. Спас Делев получи по лявото крило и веднага пусна пас към Анте Аралица, който преодоля Боян Милосавлиевич, а след това реализира за 1:1. В следващата атака на столичани последва изстрел на Ерол Дост, стражът на пловдивчани се намеси. В 77-ата минута Джунейт Али центрира, Кауе Карузо отклони леко топката, която влетя в мрежата за 2:1. Локомотив (Пловдив) натисна в следващите минути в търсене на изравнителен гол. В добавеното време, след удар на Политино, Спас Делев игра с ръка в наказателното поле. Това не бе видяно от Валентин Железов, който отсъди дузпа за “черно-белите” след като изгледа видеоповторението на ситуацията. Зад топката застана Умарбаев, неговият изстрел бе спасен, но резервата Адриан Кова направи добавка за крайното 2:2.

Следващата среща на Локомотив е гостуване на Дунав в 1/16-финал за Купата на България. Двубоят е на стадион “Градски” в Русе във вторник (28.10) от 18:45 часа. Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължения, а при ново такова – дузпи.

