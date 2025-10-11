Ратко Достанич напусна Локо Сф

Ръководството на “Локомотив” (София) съобщава, че Ратко Достанич от утре няма да е част от клуба.

Вчера сърбинът изрази това свое желание на среща лично с президента Веселин Стоянов. За всички в “Локомотив” новината дойде като огромен шок, а причините за напускането на Достанич бяха приети като голямо разочарование от човек, зад когото целият клуб застана твърдо, подкрепи го и му осигури изпълнението на всяко едно поставено условие. От колегиалност няма да ги споделим, но скоро “червено-черната” общност ще разбере повече.

Макар новината да е внезапна и готово решение все още да няма, школата остава приоритет за клуба и ще се търси възможно най-правилният ход за нейното развитие.

Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Ратко Достанич здраве занапред.

