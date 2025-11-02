Ратко Достанич: Надявам се, че нещата в Славия тръгват в правилната посока

Треньорът на Славия Ратко Достанич остана доволен от представянето на отбора при минималната победа с 1:0 в гостуването срещу софийския Септември в 14-ия кръг от шампионата.

Сръбският специалист похвали футболистите за себераздаването и тактическата дисциплина.

„Момчетата дадоха всичко от себе си още от първата минута на двубоя. Имаше тактическа дисциплина. Футболистите играха на върха на възможностите си. Свалям им шапка. Това са много важни три точки за нас“, каза Достанич.

Той призна, че на моменти има напрежение, но изрази надежда, че нещата тръгват в положителна посока.

Септември има сериозни футболисти. Стана хубав мач, но ние заслужихме трите точки. Нормално е да направим хубав мач, когато даваме всичко от себе си. Доволен съм заради футболисти, те се раздадоха. Славия винаги има големи цели, но трябва и да залага на младите. Вдигаме глава преди следващия мач. Футболистите са нервни на моменти, има напрежение. Те искат да се разписват всеки път. Дано нещата тръгнат нагоре“, каза още сръбският специалист.

снимка: pfcslavia.com

Facebook

Twitter



Shares