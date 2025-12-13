събота, декември 13, 2025
Ратко Достанич: Липсваше ни малко късмет

Изказване на старши треньора Ратко Достанич след загубата на Славия с 2:3 у дома след продължения срещу ЦСКА 1948 на осминафиналите в турнира за купата на страната:

„Липсваше ни малко късмет, оставаха само две минути. Допуснахме грешка, но не мога да се сърдя на моите футболисти, защото дадоха всичко от себе си. Много съм доволен от тях. Играехме до момента с 12 или 13 души, а аз съм много доволен от тях.

Това е футболът и не винаги става така, както ти се иска. Вдигаме глави и мислим за подготовката, за следващите мачове. За днес остава да си извлечем поука.“

снимка: sportal.bg

