Ратко Достанич беше представен като старши треньор на Славия

Стария треньорът на Славия Ратко Достанич беше представен на пресконференция от клубния президент Венцеслав Стефанов.

Новият член в треньорския екип на „белите“ е Юлиян Петков.

„Голямо удоволствие е да бъда тук за трети път. Познавам всеки един тук и нямаше как да откажа тази възможност. Благодаря на президента и на всички в клуба, които имат доверие в мен. Искаме Славия да се завърне на мястото, което трябва да заема. Знам, че ни чака много работа, но отборът има качества. Всички заедно трябва да направим промените. Славия винаги разчита на младите. Дано да се получат нещата, винаги имам големи цели. Вярвам в качествата на играчите. Няма да е лесно. Дано нещата се получат възможно по-лесно. Трябва ни време за адаптация, но това изобщо не ме притеснява. Това е предизвикателство. Имам голяма мотивация да се върнем там, където е нашето място. Всеки, който обича клуба, ще иска да играем офанзивно, но първо трябва да работим върху защитата. С всеки изминал месец искаме да надграждаме. Нашият капитан в средата на терена винаги може да направи разликата. Трябва да покажем на феновете в цяла България, че във всеки мач ще се раздаваме на повече от 100 процента. Трудно е само за 4-5 дни да сменим изцяло нещата“, заяви Достанич пред медиите на стадион „Александър Шаламанов“.

65-годишният сърбин води Славия през сезоните 2003-2004 и 2004-2005, както и през 2006 година.

„Смятам скоро да не правим друго представяне. Юлиян от много години го исках да дойде в Славия. Ще работим, ще вършим работа и ще бъдем заедно един добър екип“, заяви Стефанов по време на пресконференция.

Дебютът на Ратко Достанич ще бъде в двубоя от 12-ия кръг в Първа лига като гост срещу Ботев (Пловдив) в събота от 15:00 часа.

снимка: sportal.bg

