Ясни са титулярите на ЦСКА за реванша срещу ОФИ (Крит)

Христо Янев избра стартовите 11 за решаващия двубой от плейофите на Лига Европа на Националния стадион „Васил Левски“

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи титулярния състав за днешния реванш срещу ОФИ (Крит) от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа.

Двубоят ще започне в 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Капитанската лента ще носи Бруно Жордао, а на вратата започва Фьодор Лапоухов. Сред титулярите са още Жан-Филип Гбамен, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Йоанис Питас и Леандро Годой.

Стартов състав на ЦСКА

Фьодор Лапоухов, Анжело Мартино, Жан-Филип Гбамен, Теодор Иванов, Дейвид Пастор, Бруно Жордао (к), Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Йоанис Питас, Каталин Иту, Леандро Годой.

На резервната скамейка остават Димитър Евтимов, Даниел Николов, Алекс Тунчев, Факундо Родригес, Тамиму Уору, Андрей Йорданов, Петко Панайотов, Исак Соле, Георги Чорбаджийски, Васил Каймаканов, Лео Перейра и Жоел Цварц.

Старши треньор: Христо Янев.