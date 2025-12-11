Ясни са съперниците на България WU17 и WU19 в евроквалификациите

Националният отбор на България по футбол за девойки до 17 г. ще срещне отборите на Украйна (WU17) и Босна и Херцеговина (WU17) в кръг 2 на група B в квалификациите за Европейското първенство на УЕФА за девойки до 17г.

Мачовете ще се проведат в Босна и Херцеговина през пролетта на 2026г., като на 2 април България (WU17) ще се изправи срещу домакина, а на 5 април срещу Украйна (WU19).

Отборите са разделени в две лиги, както е определено от първия кръг, а групите ще се играят като мини-турнири на едно място през пролетта.

Турнирът служи и като квалификационно събитие на УЕФА за Световното първенство по футбол за девойки до 17 години в Мароко през 2026 г.



Жребият определи националният отбор на България по футбол за девойки до 19 г. да се изправи срещу Израел (WU19), Малта (WU19), и Казахстан (WU19) в кръг 2 на група B в квалификациите за Европейското първенство на УЕФА за девойки до 19г.

Домакин на мачовете през пролетта ще бъде Малта. На 9 април България WU19 ще срещне Казахстан (WU19), на 12 април ще играе с Малта (WU19), а на 15 април с Израел (WU19).

Жребият определи седемте отбора, които ще се присъединят към домакините Босна и Херцеговина на финалите от 27 юни до 10 юли. Всяка група ще бъде мини турнир в една от участващите страни. Босна и Херцеговина ще участва, въпреки че мястото им на финалите вече е гарантирано като домакини.

