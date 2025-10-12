Ясни са финалистите в „Турнир на талантите 2025“

След два интензивни състезателни дни в Кранево вече са ясни финалистите в тазгодишното издание на „Турнир на талантите“, организиран от Българската федерация по волейбол.

Турнирът събира едни от най-обещаващите млади волейболисти в страната и има за цел да даде сцена за изява на регионални селекции от цяла България.

Снимки: BVF

Финални двойки

При момчетата:

Финал: Регион Странджа – Регион Добруджа

Мач за трето място: Регион Хемус – Регион Струма

При момичетата:

Финал: Регион Витоша – Регион Тракия

Мач за трето място: Регион Странджа – Регион Добруджа

Двубоите за разпределение на медалите ще се изиграят утре, като се очакват оспорвани срещи между едни от най-силните регионални отбори.

Снимки: BVF

В рамките на програмата участниците в турнира се срещнаха с представители на Българската федерация по волейбол. Сред тях бяха административният директор Станислав Николов, отговорникът за детско-юношеския волейбол Давид Давидов и координаторът на националните отбори Николай Иванов. Към тях се присъедини и президентът на ВК „Черно море“ – Красимир Илиев.

Специален гост на турнира беше бившият капитан на националния отбор Виктор Йосифов, който е и лице на тазгодишното издание. Йосифов отправи вдъхновяващо послание към младите състезатели, като ги насърчи да бъдат постоянни в усилията си, да вярват в себе си и да не се отказват от мечтите си – както в спорта, така и извън него.

Снимки: BVF

Резултати след втория състезателен ден

Момичета:

Регион Хемус – Регион Тракия: 0:2 (11:25, 9:25)

Регион Струма – Регион Витоша: 0:2 (20:25, 19:25)

Регион Хемус – Регион Струма: 2:0 (25:19, 25:23)

Регион Тракия – Регион Добруджа: 2:0 (25:11, 25:15)

Регион Витоша – Регион Странджа: 2:0 (25:8, 25:10)

Снимки: BVF

Момчета:

Регион Струма – Регион Хемус: 0:2 (14:25, 18:25)

Регион Тракия – Регион Странджа: 0:2 (20:25, 19:25)

Регион Витоша – Регион Тракия: 2:0 (25:20, 25:17)

Регион Хемус – Регион Странджа: 0:2 (23:25, 20:25)

Регион Добруджа – Регион Струма: 2:0 (25:23, 25:21)

Снимки: BVF

Крайно класиране извън финалната четворка

Момчета:

място: Регион Витоша място: Регион Тракия

Момичета:

място: Регион Хемус място: Регион Струма

„Турнир на талантите 2025“ продължава да се утвърждава като една от ключовите платформи за развитие на младите волейболни надежди в България. Освен състезателния елемент, турнирът предоставя възможност за вдъхновение, директен контакт с водещи фигури в българския волейбол и обмен на ценен опит между различни региони.

Финалите ще се проведат на 12 октомври, като всички очакват силен завършек на това важно събитие в календара на детско-юношеския волейбол у нас.

Българска федерация по волейбол изказва своята благодарност към партньорите, които подкрепят развитието на детско-юношеския волейбол и реализирането на програми и инициативи за повишаване квалификацията на треньорите в България – Лидл България, Гаритидж Парк, Фондация „За пример“, Планет Експрес, Амюзнет, EGT, Хюндай България и Бачково.

