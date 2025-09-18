Ясни са 16-те отбора от аматьорския футбол, които влизат в същинската фаза на Sesame Купа на България

16 клубя от аматьорския футбол преминаха квалификациите и придобиха право на участие във финалната фаза на Sesame Купа на България, сезон 2025/2026.

Те се присъединяват към професионалните клубове от efbet Лига и Mr Bit Втора лига, които тепърва ще влязат в битката за трофея.

В следващата фаза на турнира се включват и 15 отбора от Втора лига. Заедно с аматьорските тимове те ще оформят двойките в 1/32-финалите. Дублиращите отбори нямат право да участват в турнира.

Отборите от аматьорския футбол, които се класираха за същинския етап на надпреварата:

Североизточна България: Септември (Тервел), Черноломец (Попово), Бенковски (Исперих), Ботев (Нови пазар)

Северозападна България: Бдин (Видин), ФК Ловеч (Ловеч), Ком (Берковица), Партизан (Червен бряг)

Югозападна България: Витоша (Бистрица), Рилски спортист (Самоков), Металург (Перник), Германея (Сапарева баня)

Югоизточна България: ФК Ямбол (Ямбол), ОФК Хасково (Хасково), Спартак (Пловдив), Загорец (Нова Загора)

Facebook

Twitter



Shares