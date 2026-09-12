Ясен е стартовият състав на ЦСКА за домакинството на Арда

Даниел Моралес избра титулярите за двубоя от деветия кръг на Първа лига, който започва в 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“

Старши треньорът на ЦСКА Даниел Моралес определи стартовия състав за домакинския мач срещу Арда от деветия кръг на Първа професионална лига.

Двубоят ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ и започва в 21:15 часа.

Капитанската лента за срещата е поверена на Бруно Жордао, а на вратата ще застане Фьодор Лапоухов.

Стартов състав на ЦСКА

Фьодор Лапоухов, Андрей Йорданов, Жан-Филип Гбамен, Теодор Иванов, Дейвид Пастор, Бруно Жордао (к), Джеймс Ето’о, Стефано Сенси, Каталин Иту, Йоанис Питас, Жоел Цварц.

На резервната скамейка остават Димитър Евтимов, Факундо Родригес, Диниш Алмейда, Бари Котър, Петко Панайотов, Васил Каймаканов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Мохамед Брахими, Лео Перейра и Леандро Годой.

За ЦСКА срещата е първа под ръководството на Даниел Моралес след поемането на отбора от специалиста.