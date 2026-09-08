Пуснаха в продажба на касите последните билети за мачовете на България на ЕвроВолей 2026

Останалите пропуски вече могат да бъдат закупени директно от „Арена 8888 София“, а за двубоя с Полша няма свободни места

Останалите ограничени количества билети за мачовете на България на ЕвроВолей 2026 вече могат да бъдат закупени и на място от касите на „Арена 8888 София“.

Продажбата на място започва днес, 8 септември. За целта ще работи една каса при вход А.0 – ВИП входа на арената, с работно време от 12:00 до 18:00 часа.

В дните с мачове от европейското първенство касите ще бъдат с удължено работно време. На 9, 11, 12 и 14 септември, когато са срещите на България от груповата фаза, както и на 19, 20 и 22 септември, ще работят две каси от 11:00 до 20:00 часа.

За двубоя на България срещу Полша свободни места вече няма.

Продажбата на място ще продължи до изчерпване на оставащите ограничени количества билети.

България стартира срещу Северна Македония

Националният отбор започва участието си на ЕвроВолей 2026 на 9 септември от 19:00 часа срещу Северна Македония.

София е домакин на всички двубои от Група В, както и на срещи от осминафиналната и четвъртфиналната фаза на европейското първенство.

При класиране на България за четвъртфинал ще бъде организирана и допълнителна продажба на билети на място на 21 септември.