Пуснаха билетите за Сабах – Левски

Билетите за ревaнша от 3-ия кръг на UEFA Conference League, „Сабах“ (Азербайджан) – „Левски“ ще се продават на каса на Alinja Stadium в деня на мача, 14 август от 10:00 часа до края на първото полувреме на срещата.

Касата се намира на следната локация: https://maps.app.goo.gl/qUAULnkUNByvbzqGA

Цената на билета е 2 азербайджански маната. При покупката на билет за срещата е задължително представянето на международен паспорт.

За „сините“ фенове е предвиден блок 21 на Alinja Stadium.

Двубоят „Сабах“ – „Левски“ е на 14 август от 19:00 часа.

