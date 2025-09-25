четвъртък, септември 25, 2025
Последни:
Спорт

Пуснаха билетите за Локо Сф – ЦСКА

Редактор

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига ще са в продажба от днес (25 септември).

Двубоят ще се играе на 27 септември (събота) от 20:00 ч. на ст. „Локомотив“ в столичния кв. „Надежда“, а пропуски за гостуващия сектор ще се продават на 25 и 26 септември (четвъртък и петък) от 10:00 до 18:00 ч., както и в деня на мача от 10:00 до 15:00 ч. на касите на ул. „Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“. Билети ще се продават и на касата пред сектора за гости на ст. „Локомотив“ в деня на двубоя от 18:00 ч.

Цената на билета за нашите привърженици е 20 лв., като организаторите са предвидили общо 1100 броя пропуски за „армейския“ сектор. При необходимост в деня на мача ще бъдат пуснати в продажба допълнителни 200 билета за фенове на ЦСКА на касата на ст. „Локомотив“.

Пропуски за мача няма да се продават онлайн.

Интересно от мрежата

Вижте още

Вижте как ще работят зоните за платено паркиране в Бургас през почивните дни

Редактор

Честит рожден ден на Христо Маринчев

Редактор

Левски посреща ЦСКА 1948

Редактор

Pin It on Pinterest