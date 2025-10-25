Пуснаха билетите за Хебър – Левски

Билетите за двубоя от 1/16 финалите от турнира за Купата на България срещу „Хебър“ са в продажба.

Цената на входните талони е 20 лева. Те ще се продават на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ до изчерпване на количествата.

От неделя, 26 октомври до вторник, 28 октомври, касата ще работи от 10:00 до 19:14 часа.

Мачът е на 29 октомври, сряда от 16:30 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

В деня на срещата билети ще се продават на каса пред сектора определен за „сините“ привърженици на стадион „Георги Бенковски“, която ще работи от 12:00 часа.

Ръководството на „Хебър“ отпуска максимално допустимите по наредба 1200 билета за „сините“ фенове, като 600 от тях са отделени за продажба в Пазарджик в деня на мача.

Facebook

Twitter



Shares