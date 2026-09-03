Пуснаха билетите за АРДА – Ботев Пд: Ето цените и работното време на касите
Двубоят от 8-ия кръг на efbet Лига е на 4 септември от 21:15 часа на „Арена Арда“
Билетите за двубоя между АРДА и Ботев Пловдив от 8-ия кръг на efbet Лига вече са в продажба, съобщиха от клуба.
Срещата ще се играе на 4 септември от 21:15 часа на стадион „Арена Арда“ в Кърджали.
Касите на стадиона ще работят на 3 септември от 10:00 до 17:00 часа, а в деня на мача – 4 септември, от 10:00 часа до края на първото полувреме.
Цени на билетите
За сектор „А“ – ложа билетът е на цена от 10 евро.
Входът за секторите „А“, „В“ и „Г“ е 5 евро.