Пускат билетите за мача Локо Сф – Левски

Билетите за двубоя от 8-ия кръг на Първа лига срещу „Локомотив“ (София) ще бъдат пуснати в продажба на 12 септември, петък.

Двубоят е на 14 септември, неделя от 20:30 часа на стадион „Локомотив“ в София.

Пропуските за срещата са на цена от 20 лева и ще се продават на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ в петък, 12 септември и събота, 13 септември от 10:00 до 19:14 часа.

В деня на мача, билети ще се продават от 10:00 до 15:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“, както и на каса пред сектора за „сините“ привърженици на стадион „Локомотив“, която ще отвори 2 часа преди началото на двубоя – в 18:30 часа.

