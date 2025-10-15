Пускат билетите за Добруджа – ЦСКА

Предварителна продажба на билети за мача с ПФК ЦСКА

Петък (17.10) и Събота (18.10)

от 14:00 до 18:00 – работи Първа каса на стадион „Дружба“

Неделя (19.10) – в деня на мача

от 12:30 – касите отварят отново

Стадионът отваря врати в 13:30

Стандартен – 20 лв.

Вип – 40 лв.

ПФК Добруджа информира всички привърженици, които ще посещават мача с малолетно и/ или непълнолетно лице до 16- годишна възраст, че съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), е необходимо попълване на декларация от придружителя.

Попълненият документ трябва да бъде предоставен на служителите по сигурността при входа на стадиона.

Изтеглете декларацията от тук:

https://drive.google.com/…/148wgiiS7JSbHQ0CW79b8rdyV1…/view…

Деца до 12-годишна възраст влизат с вход свободен.

