Пускат билетите за Добруджа – ЦСКА
Предварителна продажба на билети за мача с ПФК ЦСКА
Петък (17.10) и Събота (18.10)
от 14:00 до 18:00 – работи Първа каса на стадион „Дружба“
Неделя (19.10) – в деня на мача
от 12:30 – касите отварят отново
Стадионът отваря врати в 13:30
Стандартен – 20 лв.
Вип – 40 лв.
ПФК Добруджа информира всички привърженици, които ще посещават мача с малолетно и/ или непълнолетно лице до 16- годишна възраст, че съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), е необходимо попълване на декларация от придружителя.
Попълненият документ трябва да бъде предоставен на служителите по сигурността при входа на стадиона.
Изтеглете декларацията от тук:
https://drive.google.com/…/148wgiiS7JSbHQ0CW79b8rdyV1…/view…
Деца до 12-годишна възраст влизат с вход свободен.