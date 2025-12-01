Проведе се първата част от семинара „Ментори и таланти“ I ниво

Между 29 и 30 ноември в efbet Национална футболна база се проведе първата част от семинара „Ментори и таланти“ – Ниво 1, организиран от Зоналния съвет на БФС – София.

Инициативата е насочена към развитието на най-перспективните млади съдии в региона, като осигурява пряка работа с доказани специалисти и инструктори.

ЗС на БФС – София и неговият председател Антони Здравков осигуриха необходимите условия за ефективната подготовка на всички участници, а специален гост на събитието бе членът на Съдийската комисия към БФС Ангел Ангелов.

Семинарът бе открит от председателя на СК към ЗС на БФС София Венцислав Гаврилов, който приветства шестте бригади, включващи млади рефери от ранглистите на Elitbet Трета лига и Елитните юношески групи – зона София. Всяка група работи с личен ментор – утвърден бивш съдия или асистент от родния елит в лицето на Десислава Ралкова, Мартин Стоименов, Людмил Павлов, Сашко Деянов, Петър Стойчевски и Антон Терзиев.

След официалното откриване участниците получиха подробни разяснения по програмата и бяха представени бригадите и техните ментори.

Сутрешният модул включваше физическа подготовка на изкуствения терен под ръководството на кондиционния специалист Янчо Янков. Работната част продължи със специализирана лекция по „Правилата на играта“, водена от зоналния инструктор Милко Николов.

В същинската част на семинара бяха анализирани видеоклипове от мачовете на шестте бригади през есенния полусезон. Дискусиите, водени от менторите и членовете на СК към ЗС на БФС, се оказаха изключително полезни за младите съдии, които получиха конкретни насоки и препоръки за своето развитие.

Последва работа по групи с вземане на решения в 10 ключови игрови ситуации. Тя беше ръководена от члена на СК към ЗС на БФС и инструктор за гр. София Веселин Мишев. В програмата бе включено и измерване на BMI на участниците като част от цялостния мониторинг върху тяхната физическа подготовка.

В края на семинара младите съдии отправиха благодарности към организаторите, менторите и Съдийската комисия за предоставените условия, професионалната подкрепа и ценните съвети.

Участващи бригади в семинара „Ментори и таланти“ – Ниво 1:

Ментор Десислава Ралкова:

Валерия Петрова, Ивайла Василева, Тея Алексиева

Ментор Мартин Стоименов:

Валентин Димитров, Виктор Додов, Момчил Янков

Ментор Людмил Павлов:

Венцислав Гаврилов, Боян Цанев, Никола Божилов

Ментор Сашко Деянов:

Стефан Коемджиев, Аспарух Сяров, Спас Стоименов

Ментор Петър Стойчевски:

Стилиян Добрев, Кирил Михтарски, Александър Попов

Ментор Антон Терзиев:

Филип Шекерджиев, Николай Йончев, Ясен Туйков

Семинарът поставя силен фокус върху подготовката на новото поколение български рефери и е още една важна стъпка в усилията на БФС за повишаване на качеството и стандарта на съдийството у нас.

