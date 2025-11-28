Промяна в групата на Черно море за мача с Ботев Пд

Черно море ще бъде без Пламен Илиев за гостуването си на Ботев Пловдив в мача си от 17-ия кръг на efbet Лига.

Вратарят на „моряците“ е с травма в коляното и въпреки, че първоначално бе обявено, че е в групата за гостуването в Пловдив, ще остане във Варна. Неговото място ще бъде заето от стража на дублиращия тим на „зелено-белите“ Антоан Манасиев.

Илиев е усещал дискомфорт през седмицата, а след направен ядрено-магнитен резонанс е станало ясно, че има травма, която не може да му позволи да играе.

В следващите дни ще стане ясно каква точно е контузията му и колко време ще бъде необходимо на вратаря да се възстанови.

Facebook

Twitter



Shares