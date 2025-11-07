петък, ноември 7, 2025
Спорт

Промени в програмата от 1/4-финалната фаза на Купа БФС

В програмата на Купа БФС за деца, родени през 2012 година, настъпиха изменения, свързани с провеждането на двубоите от 1/4-финалната фаза между отборите на ПФК “Марица“Пд и ПФК “Локомотив“ Пд.

Според актуализирания график, срещите ще се изиграят както следва:

1/4-финал/първа среща/

ПФК“Марица“Пд – ПФК“Локомотив“Пд на 12.11.2025г от 14:30 часа на изкуствения терен на Английска гимназия гр.Пловдив

1/4-финал/среща реванш/

ПФК“Локомотив“Пд – ПФК“Марица“Пд на 19.11.2025г от 14:30 часа на ст“Локомотив“гр.Пловдив

Промяната в програмата цели осигуряване на оптимални условия за провеждане на срещите и координация с графиците на клубовете и спортните бази. В тази фаза на турнира се прилага стандартен формат с два мача – домакинство и гостуване, като крайният победител се определя по общ резултат от двата двубоя.

КУПА БФС

ДЕЦА-РОДЕНИ-2012г

СЕЗОН-2025/202

ФК“Етър“В.Т.
ФК“Нефтохимик“Бс
ПФК“Лудогорец“Рз
ПФК“Черно море“Вн
ПФК“Марица“Пд
ФК“Пирин“Бл
ПФК“Локомотив“Пд
ПФК“ЦСКА“Сф

1/4 – Ф И Н А Л – П Ъ Р В И  С Р Е Щ И:

ПФК/ФКСтадион:Дата:Час:Рез:
ПФК“Лудогорец“Рз – ПФК“Черно море“ВнГнездо на орли13.11.202513:00 
ФК“Етър“В.Т. – ФК“Нефтохимик“БсТрифон Иванов12.11.202513:00 
ПФК“Марица“Пд – ПФК“Локомотив“ПдАнг.гимназия12.11.202514:30 
ФК“Пирин“Бл – ПФК“ЦСКА“СфРилци12.11.202513:00 

С Р Е Щ И  Р Е В А Н Ш:

ПФК/ФКСтадион:Дата:Час:Рез:
ПФК“Черно море“Вн – ПФК“Лудогорец“РзКорабостроител20.11.202513:00 
ФК“Нефтохимик“Бс – ФК“Етър“В.Т.Ветрен19.11.202513:00 
ПФК“Локомотив“Пд – ПФК“Марица“ПдЛокомотив19.11.202514:30 
ПФК“ЦСКА“Сф – ФК“Пирин“БлВТУ19.11.202513:00 

