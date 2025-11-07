Промени в програмата от 1/4-финалната фаза на Купа БФС

В програмата на Купа БФС за деца, родени през 2012 година, настъпиха изменения, свързани с провеждането на двубоите от 1/4-финалната фаза между отборите на ПФК “Марица“Пд и ПФК “Локомотив“ Пд.

Според актуализирания график, срещите ще се изиграят както следва:

1/4-финал/първа среща/

ПФК“Марица“Пд – ПФК“Локомотив“Пд на 12.11.2025г от 14:30 часа на изкуствения терен на Английска гимназия гр.Пловдив

1/4-финал/среща реванш/

ПФК“Локомотив“Пд – ПФК“Марица“Пд на 19.11.2025г от 14:30 часа на ст“Локомотив“гр.Пловдив

Промяната в програмата цели осигуряване на оптимални условия за провеждане на срещите и координация с графиците на клубовете и спортните бази. В тази фаза на турнира се прилага стандартен формат с два мача – домакинство и гостуване, като крайният победител се определя по общ резултат от двата двубоя.

КУПА БФС

ДЕЦА-РОДЕНИ-2012г

СЕЗОН-2025/2026г

ФК“Етър“В.Т. ФК“Нефтохимик“Бс ПФК“Лудогорец“Рз ПФК“Черно море“Вн ПФК“Марица“Пд ФК“Пирин“Бл ПФК“Локомотив“Пд ПФК“ЦСКА“Сф

1/4 – Ф И Н А Л – П Ъ Р В И С Р Е Щ И:

ПФК/ФК Стадион: Дата: Час: Рез: ПФК“Лудогорец“Рз – ПФК“Черно море“Вн Гнездо на орли 13.11.2025 13:00 ФК“Етър“В.Т. – ФК“Нефтохимик“Бс Трифон Иванов 12.11.2025 13:00 ПФК“Марица“Пд – ПФК“Локомотив“Пд Анг.гимназия 12.11.2025 14:30 ФК“Пирин“Бл – ПФК“ЦСКА“Сф Рилци 12.11.2025 13:00

С Р Е Щ И Р Е В А Н Ш:

ПФК/ФК Стадион: Дата: Час: Рез: ПФК“Черно море“Вн – ПФК“Лудогорец“Рз Корабостроител 20.11.2025 13:00

ФК“Нефтохимик“Бс – ФК“Етър“В.Т. Ветрен 19.11.2025 13:00 ПФК“Локомотив“Пд – ПФК“Марица“Пд Локомотив 19.11.2025 14:30 ПФК“ЦСКА“Сф – ФК“Пирин“Бл ВТУ 19.11.2025 13:00

Facebook

Twitter



Shares