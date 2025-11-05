Промени в програмата на Купа БФС

В програмата на Купа БФС за деца, родени през 2012 година, настъпиха изменения, свързани с провеждането на двубоите от 1/4-финалната фаза между отборите на ПФК „Лудогорец“ (Разград) и ПФК „Черно море“ (Варна).

Според актуализирания график, първият мач ще се изиграе на:

13 ноември 2025 г. (четвъртък) от 13:00 часа

Лудогорец – Черно море

Спортен комплекс „Гнездо на орли“, гр. Разград

Реваншът е насрочен за:

20 ноември 2025 г. (четвъртък) от 13:00 часа

Черно море – Лудогорец

стадион „Корабостроител“, гр. Варна

Промяната в програмата цели осигуряване на оптимални условия за провеждане на срещите и координация с графиците на клубовете и спортните бази. В тази фаза на турнира се прилага стандартен формат с два мача – домакинство и гостуване, като крайният победител се определя по общ резултат от двата двубоя.

КУПА БФС

ДЕЦА-РОДЕНИ-2012г

СЕЗОН-2025/2026г

ФК“Етър“В.Т. ФК“Нефтохимик“Бс ПФК“Лудогорец“Рз ПФК“Черно море“Вн ПФК“Марица“Пд ФК“Пирин“Бл ПФК“Локомотив“Пд ПФК“ЦСКА“Сф

1/4 – Ф И Н А Л – П Ъ Р В И С Р Е Щ И:

ПФК/ФК Стадион: Дата: Час: Рез: ПФК“Лудогорец“Рз – ПФК“Черно море“Вн Гнездо на орли 13.11.2025 13:00 ФК“Етър“В.Т. – ФК“Нефтохимик“Бс Трифон Иванов 12.11.2025 13:00 ПФК“Марица“Пд – ПФК“Локомотив“Пд Анг.гимназия 12.11.2025 13:00 ФК“Пирин“Бл – ПФК“ЦСКА“Сф Рилци 12.11.2025 13:00

С Р Е Щ И Р Е В А Н Ш:

ПФК/ФК Стадион: Дата: Час: Рез: ПФК“Черно море“Вн – ПФК“Лудогорец“Рз Корабостроител 20.11.2025 13:00

ФК“Нефтохимик“Бс – ФК“Етър“В.Т. Ветрен 19.11.2025 13:00 ПФК“Локомотив“Пд – ПФК“Марица“Пд Локомотив 19.11.2025 13:00 ПФК“ЦСКА“Сф – ФК“Пирин“Бл ВТУ 19.11.2025 13:00

