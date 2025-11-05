Промени в програмата на Купа БФС

сряда, ноември 5, 2025
В програмата на Купа БФС за деца, родени през 2012 година, настъпиха изменения, свързани с провеждането на двубоите от 1/4-финалната фаза между отборите на ПФК „Лудогорец“ (Разград) и ПФК „Черно море“ (Варна).

Според актуализирания график, първият мач ще се изиграе на:

13 ноември 2025 г. (четвъртък) от 13:00 часа
Лудогорец – Черно море
Спортен комплекс „Гнездо на орли“, гр. Разград

Реваншът е насрочен за:

20 ноември 2025 г. (четвъртък) от 13:00 часа
Черно море – Лудогорец
стадион „Корабостроител“, гр. Варна

Промяната в програмата цели осигуряване на оптимални условия за провеждане на срещите и координация с графиците на клубовете и спортните бази. В тази фаза на турнира се прилага стандартен формат с два мача – домакинство и гостуване, като крайният победител се определя по общ резултат от двата двубоя.

КУПА БФС

ДЕЦА-РОДЕНИ-2012г

СЕЗОН-2025/202

ФК“Етър“В.Т.
ФК“Нефтохимик“Бс
ПФК“Лудогорец“Рз
ПФК“Черно море“Вн
ПФК“Марица“Пд
ФК“Пирин“Бл
ПФК“Локомотив“Пд
ПФК“ЦСКА“Сф

1/4 – Ф И Н А Л – П Ъ Р В И  С Р Е Щ И:

ПФК/ФКСтадион:Дата:Час:Рез:
ПФК“Лудогорец“Рз – ПФК“Черно море“ВнГнездо на орли13.11.202513:00 
ФК“Етър“В.Т. – ФК“Нефтохимик“БсТрифон Иванов12.11.202513:00 
ПФК“Марица“Пд – ПФК“Локомотив“ПдАнг.гимназия12.11.202513:00 
ФК“Пирин“Бл – ПФК“ЦСКА“СфРилци12.11.202513:00 

С Р Е Щ И  Р Е В А Н Ш:

ПФК/ФКСтадион:Дата:Час:Рез:
ПФК“Черно море“Вн – ПФК“Лудогорец“РзКорабостроител20.11.202513:00 
ФК“Нефтохимик“Бс – ФК“Етър“В.Т.Ветрен19.11.202513:00 
ПФК“Локомотив“Пд – ПФК“Марица“ПдЛокомотив19.11.202513:00 
ПФК“ЦСКА“Сф – ФК“Пирин“БлВТУ19.11.202513:00 

