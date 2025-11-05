Промени в програмата на Купа БФС
В програмата на Купа БФС за деца, родени през 2012 година, настъпиха изменения, свързани с провеждането на двубоите от 1/4-финалната фаза между отборите на ПФК „Лудогорец“ (Разград) и ПФК „Черно море“ (Варна).
Според актуализирания график, първият мач ще се изиграе на:
13 ноември 2025 г. (четвъртък) от 13:00 часа
Лудогорец – Черно море
Спортен комплекс „Гнездо на орли“, гр. Разград
Реваншът е насрочен за:
20 ноември 2025 г. (четвъртък) от 13:00 часа
Черно море – Лудогорец
стадион „Корабостроител“, гр. Варна
Промяната в програмата цели осигуряване на оптимални условия за провеждане на срещите и координация с графиците на клубовете и спортните бази. В тази фаза на турнира се прилага стандартен формат с два мача – домакинство и гостуване, като крайният победител се определя по общ резултат от двата двубоя.
КУПА БФС
ДЕЦА-РОДЕНИ-2012г
СЕЗОН-2025/2026г
|ФК“Етър“В.Т.
|ФК“Нефтохимик“Бс
|ПФК“Лудогорец“Рз
|ПФК“Черно море“Вн
|ПФК“Марица“Пд
|ФК“Пирин“Бл
|ПФК“Локомотив“Пд
|ПФК“ЦСКА“Сф
1/4 – Ф И Н А Л – П Ъ Р В И С Р Е Щ И:
|ПФК/ФК
|Стадион:
|Дата:
|Час:
|Рез:
|ПФК“Лудогорец“Рз – ПФК“Черно море“Вн
|Гнездо на орли
|13.11.2025
|13:00
|ФК“Етър“В.Т. – ФК“Нефтохимик“Бс
|Трифон Иванов
|12.11.2025
|13:00
|ПФК“Марица“Пд – ПФК“Локомотив“Пд
|Анг.гимназия
|12.11.2025
|13:00
|ФК“Пирин“Бл – ПФК“ЦСКА“Сф
|Рилци
|12.11.2025
|13:00
С Р Е Щ И Р Е В А Н Ш:
|ПФК/ФК
|Стадион:
|Дата:
|Час:
|Рез:
|ПФК“Черно море“Вн – ПФК“Лудогорец“Рз
|Корабостроител
|20.11.2025
|13:00
|ФК“Нефтохимик“Бс – ФК“Етър“В.Т.
|Ветрен
|19.11.2025
|13:00
|ПФК“Локомотив“Пд – ПФК“Марица“Пд
|Локомотив
|19.11.2025
|13:00
|ПФК“ЦСКА“Сф – ФК“Пирин“Бл
|ВТУ
|19.11.2025
|13:00