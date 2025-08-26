Промени в мачовете от efbet Лига и Mr Bit Втора лига

Спортно-техническата комисия на БФС направи две промени в програмата на мачовете в efbet Лига и Mr Bit Втора лига.

Поради ангажимент на повече от двама състезатели в национални гарнитури мачът между Арда и Берое Стара Загора ще се играе на 31 август (неделя) от 17:00 часа, вместо 1 септември в понеделник, както бе предвиден по програма.

По същата прчина и мачът между Лудогорец Разград II и Дунав Русе от Mr Bit Втора лига ще се играе в събота (30 август) от 18:00 часа, вместо на 1 септември понеделник.

Facebook

Twitter



Shares