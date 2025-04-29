Програмата на отборите на ЦСКА до 4 май
Програма на ЦСКА II:
Събота, 3 май:
18:00 ч. ЦСКА II – Етър (Велико Търново), Втора професионална лига, 34-ти кръг
Място: Стадион „Драгалевци“, гр. София
Програма на ЦСКА III:
Неделя, 4 април:
18:00 ч. ЦСКА III – Витоша Бистрица, Югозападна Трета лига, 31-ти кръг
Място: База в Панчарево
Събота, 3 май:
09:20 ч. ЦСКА U9 – Славия
Място: Мини футболен коплекс Надежда – кв.Свобода, гр. София
11:00 ч. ЦСКА U16 – Септември
Място: ПЖИ, гр. София
Неделя, 4 май:
09:00 ч. ЦСКА U14 – Славия
Място: Стадион „Александър Шаламанов“ (изкуствено игрище), гр. София
11:00 ч. ЦСКА U15 – Национал
Място: ПЖИ, гр. София
11:30 ч. ЦСКА U17 – Левски
Място: Стадион „Георги Аспарухов“ (изкуствено игрище), гр. София