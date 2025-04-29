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Спорт

Програмата на отборите на ЦСКА до 4 май

Редактор

Програма на ЦСКА II:

Събота, 3 май:

18:00 ч. ЦСКА II – Етър (Велико Търново), Втора професионална лига, 34-ти кръг

Място: Стадион „Драгалевци“, гр. София

Програма на ЦСКА III:

Неделя, 4 април:

18:00 ч. ЦСКА III – Витоша Бистрица, Югозападна Трета лига, 31-ти кръг

Място: База в Панчарево

Събота, 3 май:

09:20 ч. ЦСКА U9 – Славия

Място: Мини футболен коплекс Надежда – кв.Свобода, гр. София

11:00 ч. ЦСКА U16 – Септември

Място: ПЖИ, гр. София

Неделя, 4 май:

09:00 ч. ЦСКА U14 – Славия

Място: Стадион „Александър Шаламанов“ (изкуствено игрище), гр. София

11:00 ч. ЦСКА U15 – Национал

Място: ПЖИ, гр. София

11:30 ч. ЦСКА U17 – Левски

Място: Стадион „Георги Аспарухов“ (изкуствено игрище), гр. София

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