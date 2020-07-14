Програмата на Локо Пд за новия сезон

Представителният отбор на Локомотив ще гостува на Ботев (Пловдив) в първия кръг на efbet Лига за сезон 2020/21.

Това отреди днес тегленият жребий на базата в Бояна. Първенството започва на 7 август, а по-късно ще се определи дата и час на първите кръгове.

Първият кръг в efbet Лига:



Царско село/Септември – Етър

Дунав/Монтана – Арда

Левски – Берое

Славия – Черно море

Ботев (Враца) – Лудогорец

Ботев (Пловдив) – Локомотив

ЦСКА 1948 – ЦСКА-София

Програмата на Локомотив:

Ботев (Пловдив) – Локомотив Локомотив – Ботев (Враца) Славия – Локомотив Локомотив – Черно море Лудогорец – Локомотив Етър – Локомотив Локомотив – ЦСКА-София Берое – Локомотив Локомотив – Арда Царско село/Септември – Локомотив Локомотив – Дунав/Монтана Левски – Локомотив Локомотив – ЦСКА 1948