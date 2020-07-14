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Спорт 

Програмата на Локо Пд за новия сезон

Недялко Тенев

Представителният отбор на Локомотив ще гостува на Ботев (Пловдив) в първия кръг на efbet Лига за сезон 2020/21.

Това отреди днес тегленият жребий на базата в Бояна. Първенството започва на 7 август, а по-късно ще се определи дата и час на първите кръгове.

Първият кръг в efbet Лига:

Царско село/Септември – Етър
Дунав/Монтана – Арда
Левски – Берое
Славия – Черно море
Ботев (Враца) – Лудогорец
Ботев (Пловдив) – Локомотив
ЦСКА 1948 – ЦСКА-София

Програмата на Локомотив:

  1. Ботев (Пловдив) – Локомотив
  2. Локомотив – Ботев (Враца)
  3. Славия – Локомотив
  4. Локомотив – Черно море
  5. Лудогорец – Локомотив
  6. Етър – Локомотив
  7. Локомотив – ЦСКА-София
  8. Берое – Локомотив
  9. Локомотив – Арда
  10. Царско село/Септември – Локомотив
  11. Локомотив – Дунав/Монтана
  12. Левски – Локомотив
  13. Локомотив – ЦСКА 1948

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