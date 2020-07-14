Програмата на Локо Пд за новия сезон
Представителният отбор на Локомотив ще гостува на Ботев (Пловдив) в първия кръг на efbet Лига за сезон 2020/21.
Това отреди днес тегленият жребий на базата в Бояна. Първенството започва на 7 август, а по-късно ще се определи дата и час на първите кръгове.
Първият кръг в efbet Лига:
Царско село/Септември – Етър
Дунав/Монтана – Арда
Левски – Берое
Славия – Черно море
Ботев (Враца) – Лудогорец
Ботев (Пловдив) – Локомотив
ЦСКА 1948 – ЦСКА-София
Програмата на Локомотив:
- Ботев (Пловдив) – Локомотив
- Локомотив – Ботев (Враца)
- Славия – Локомотив
- Локомотив – Черно море
- Лудогорец – Локомотив
- Етър – Локомотив
- Локомотив – ЦСКА-София
- Берое – Локомотив
- Локомотив – Арда
- Царско село/Септември – Локомотив
- Локомотив – Дунав/Монтана
- Левски – Локомотив
- Локомотив – ЦСКА 1948